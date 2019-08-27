Коломойский и Аваков формируют в Раде свою депутатскую группу. "Страна" публикует ее состав
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский формируют свою группу мажоритарщиков (ранее об этом "Страна" писала подробно здесь) в Верховной Раде.
Как сообщили "Стране" источники в депутатском корпусе, группа будет себя позиционировать как сателлит "Слуги народа", поддерживая инициативы партии президента. С другой стороны, будет дополнительным инструментом влияния Авакова и Коломойским на решения парламента (особенно, связанные с внесением изменений в Конституцию, для чего у "Слуги народа" не хватает несколько десятков человек для конституционного большинства в 300 человек).
Персональный состав будущей группы становится понятным из обращений депутатов-мажоритарщиков новой Рады о делегировании их представителя в состав группы по подготовке работы первой сессии парламента. Всего в группе не менее 35 человек.
В документе они просят ввести в состав подготовительной группы Дмитрия Лубинца (по данным "Страны" - человек Авакова).
Всего подписали более 30 человек:
- Владимир Арешонков
- Александр Герега
- Антон Киссе
- Дмитрий Лубинец
- Валерий Лунченко
- Андрей Кит
- Александр Урбанский
- Виктор Бондарь
- Юрий Шаповалов
- Петр Юрчишин
- Иван Чайковский
- Ирина Констанкевич
- Владислав Поляк
- Степан Ивахив
- Николай Кучер
- Лариса Билозир
- Николай Люшняк
- Олег Кулинич
- Валерий Давиденко
- Роберт Горват
- Игорь Гузь
- Геннадий Вацак
- Александр Ковалев
- Максим Ефимов
- Сергей Шахов
- Сергей Вельможный
- Александр Сухов
- Богдан Дубневич
- Тарас Батенко
- Сергей Минько
- Игорь Палица
- Сергей Рудик
- Игорь Молоток
- Олег Колев
Еще одна фамилия написано неразборчиво.
Все фото: "Страна"
По данным "Страны", не все из подписантов могут в конечном итоге войти в группу. Сейчас с каждым проводится работа и предлагаются разные "стимулы". Но большинство войдёт точно
Вероятнее всего этой депутатской группой будет руководить Виктор Бондарь, избранный в Верховную Раду Украины 9 созыва по мажоритарному округу №191 (Хмельницкая область).
Ранее мы писали о том, что группа мажоритарщиков-самовыдвиженцев, ориентированных на Авакова и Коломойского, получит ряд ключевых постов в комитетах Рады. А также пост вице-спикера.
Также "Страна" сообщала о том, что по словам Разумкова, коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Рады 29 августа.