Во вторник, 27 августа, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев. Он намерен встретиться с украинскими чиновниками. Об этом сообщается в твиттер-микроблоге посольства США в Украине.

"Мы рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона в Киеве! Посол Болтон здесь, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическому пути Украины. Он с нетерпением ожидает продуктивных встреч с украинскими чиновниками", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: twitter.com/usembassykyiv

Напомним, что о визите Болтона в Киев стало известно всего лишь утром во вторник, 27 августа.

Как сообщала "Страна", в июле Джон Болтон провел переговоры в США с главой СНБО Украины Александром Данилюком. Они обсудили "поддержку реформ".

Позднее президент Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Владимира Путина на следующую встречу "Большой семерки" в США.