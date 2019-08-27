Обязательные требования по устройству современных систем раздельной сортировки мусора при проектировании новых или реконструкции существующих зданий гостиниц содержатся в новых изменениях в государственные строительные нормы. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Эта полезная инициатива будет способствовать уменьшению вредного воздействия на среду и будет учить культуре обращения с отходами. Она вводится с 1 октября при проектировании новых или реконструкции существующих гостиниц. Мы должны отходить от советских практик сбора мусора и навсегда оставлять в прошлом такие вещи как мусоропроводы",- говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с изменениями, в жилых и общественных помещениях гостиниц необходимо предусматривать системы раздельной сортировки мусора, а также очистки системы от мусора и уборки пыли. Содержание пыли в воздухе жилых помещений гостиниц должно быть не более 0,15 мг/кв. м. Раньше в гостиницах высотой 2 этажа и выше обязательно устраивались мусоропроводы.

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