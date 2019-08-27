Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. Им стал Алексей Петров.

Соответствующий указ №627/2019 от 27 августа 2019 был опубликован пресс-службой главы государства.

Петров ранее возглавлял департамент контрразведки СБУ, на эту должность его назначил экс-президент Петр Порошенко в 2017 году.

Алексей Петров. Фото: sbu.ua

Как сообщала "Страна", Зеленский сделал ряд кадровых перестановок в СБУ и добавил новому главе ведомства Ивану Баканову новых заместителей. Также он назначил нового начальника отдела следствия СБУ. В основном, спецслужбу и государственные посты покидали назначенцы Порошенко.

Президент Украины также потребовал сменить глав СБУ в трех "янтарных" областях.

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