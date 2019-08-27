24 августа, во время своей 15-минутной речи, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко штурмовали знаменитую крепость Дюнкерк. После этого его обвинили его в распространении фейка.

Мы разбирались, бились ли казаки за крепость на берегу Ла-Манша и ступал ли на территорию осажденной крепости украинский атаман Сирко, как об этом заявил Зеленский на Майдане.

Что сказал Зеленский

О Дюнкерке Зеленский упомянул на первых минутах своей речи, которую ранее разбирала "Страна". Дословно он сказал следующее:

"Благодаря вам мы отмечаем сегодня 28-ю годовщину со Дня Независимости. Хотя не совсем правильно говорить, что Украине - 28. Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове "Апостол", основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлик".

Штурмовали ли казаки Дюнкерк?

Штурм, о котором упомянул Зеленский, относится к Тридцатилетней войне (1618-1648 гг) за превосходство в Европе, которая затронула практически все государства этой части света. В начале военный конфликт был религиозным противостоянием между протестантами и католиками Германской империи, но затем переросли в борьбу против доминирования династии Габсбургов. Результатом Тридцатилетней войны стала Вестфальская система международных отношений с принципом чья власть того и вера, а также закрепление раскола Германии. Вестфальская система - это также принцип национального суверенитета, когда другие страны не могут ни под какими предлогами вмешиваться в дела других стран.

Участие казаков в Тридцатилетней войне официально не подтверждено историками и считается легендой. Она гласит, что в 1644 году Богдан Хмельницкий во время встречи с послом Франции графом де Брежи подписал договор о найме 2500 казаков в войско французского короля. В октябре 1645 года казацкий отряд Балтийским морем прибыл во французский порт Кале. C 7 сентября 1646 года 2000 казаков под командованием Хмельницкого, Золотаренко и Сирко, а также 3000 польских пехотинцев участвовали на стороне французов в осаде крепости Дюнкерк, находившейся в руках испанцев. 11 октября крепость сдалась.

По легенде, казаки на суднах подплыли к укрпленному форту ночью, спрятавшись в трюмах. Когда их заметили испанцы, казаки подняли белые флаги, а потом, полуголые, врукопашную одолели ступивших на палубу испанцев, по счастливой случайности захватив коменданта крепости.

Эта версия была распространена в украинской историографии 20 века, она упоминается и в украинских учебниках. Однако современные историки не нашли убедительных фактов об участии казаков в Тридцатилетней войне. Однозначно можно говорить лишь о том, что участие казаков не исключено в боевых действиях во время Фламандской кампании.

Имя Ивана Сирко не упоминается в европейских источниках, посвященных Тридцатилетней войне, что странно, если блестящее взятие крепости - правда. Историки склоняются к тому, что имя казацкого предводителя могло всплыть из-за искажения имени французского генерала барона де Сиро.

Легенду о Сирко, штурмовавшем Дюнкерк, опроверг польский историк Збигнев Вуйцик и советский историк казачества Владимир Голобуцкий. Они пришли к выводу, что в осаде Дюнкерка участвовали 2400 польских наемников под командованием полковников Пшиемского, Кабре и де Сиро.

Единственное упоминание о казаках в Тридцатилетней войне, на которое ссылаются сторонники этой версии, это документ под названием "История войны казаков против Польши", написанный секретарем французского посла в Варшаве Пьером Шевалье. Но о штурме Дюнкерка и Сирко там не говорится. Там лишь упоминается, что Хмельницкому, прибывшему из России во Францию, посоветовали, чтобы он, когда захочет дать о себе знать, то есть завербовать казаков на службу польского короля, обратился за протекцией к графу де Брежи, советнику французского короля, который может засвидетельствовать доблесть казаков.

О Дюнкерке дословно говорится лишь в небольшой приметке - "автор командовал 2400 польскими пехотинцами во время первой осады Дюнкерка". То есть Шевалье и де Брежи повели в Дюнкерк польских пехотинцев. А в биографии Хмельницкого, которую приводит Шевалье, отсутствует факт участия украинского лидера и его казаков в войне во Франции.

Что касается барона де Сиро, имя которого в связи с осадой Дюнкерка, могло дать пищу легенде о Сирко на берегу Ла-Манша, то сам он в своих мемуарах писал о польских наемниках следующее: "Они были незначительной помощью для армии, осаждавшей Мардик, и приносили мне больше проблем, чем пользы". Де Сиро жаловался, что польские солдаты дезертируют и переходят к врагу.

Реакция соцсетей

Пассаж о казаках и Дюнкерке не ускользнул от внимания украинских пользователей соцсетей. Например, политолог Константин Бондаренко написал, что теперь осталось в послании процитировать Велесову книгу и предоставить украинское гражданство российскому псевдоисторику Фоменко.

"Президент без тени сомнения заявляет, что Хмельницкий и Сирко принимали Дюнкерк. Руслан Стефанчук апеллирует к Бертинским анналам и говорит о том, что в них упоминается Киевская Русь. Осталось в послании процитировать Велесову книгу, назначить директором Института национальной памяти Валерию Бебик, а также предоставить украинское гражданство Носовскому и Фоменко. Я понимаю погоню за хайпом, но подменять факты, которые не вызывают возражений историков, гипотезами и элементами фолк-хистори - не комильфо для политиков".