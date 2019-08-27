Глава Офиса президента Андрей Богдан призвал разоблачить мошенников, "собирающих дань" от его имени с киосков на Троещине в Киеве.

Ранее в издании "Открытая Украина" появилась информация о том, что депутат Киевсовета (фракция блока Петра Порошенко) Сергей Майзель собирает нелегальный налог с собственников киосков на киевской Троещине. По словам предпринимателей, Майзель утверждает, что на это его якобы уполномочил глава Офиса президента.

"Раньше Майзель нам угрожал снесением наших киосков, а Кличко постоянно пиарился на этой теме. Но главная задача у них, как всегда, взять с предпринимателей побольше "левых" денег. После выборов Майзель уже прикрывается не Виталием Кличко, а именем Андрея Богдана. Говорит, что такие расценки приходят с Офиса президента. Власть поменялась, а Майзель продолжает заниматься грабежом предпринимателей. Мы платим и официальные налоги в казну и неофициальные - в карман Майзеля. И еще нам постоянно угрожают, что снесут или сожгут наши киоски. Но мы же наполняем бюджет города и даем рабочие места. Может, кто-нибудь уже угомонит Майзеля, и мы будем спокойно работать?", - говорит один из собственником киосков на Троещине.

В свою очередь, на fb-странице Андрея Богдана говорится, что Майзель не имеет к главе Офиса президента никакого отношения. Также опубликована просьба написать на вымогателя заявление в НАБУ и сделать репост этого сообщения.

Фото: facebook.com/Андрей Богдан

Мы разбирались, как зарабатывают торговцы шаурмой. Некоторые сообщают, что там в ход идет испорченное и гнилое мясо, которое, чтобы забить запах, щедро сдабривают специями. А еще - что в лотках жуткая антисанитария, продавцы не моют руки и вообще через одного - с туберкулезом.

Напомним, что в апреле на киевской улице Льва Толстого начали демонтировать ларьки. Под снос попали торговые точки по продаже кофе и фастфуда, шаурмы, обуви и аксессуаров.