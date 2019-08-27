Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва соберется на заседание в 18:00 во вторник, 27 августа, а не в 12:00, как планировалось ранее. Об этом сообщил избранный от партии "Европейская солидарность" нардеп Артур Герасимов, передает "Интерфакс-Украина".

"Из-за того, что продолжаются постоянные и очень конструктивные консультации между представителями всех фракций парламента и руководством подготовительной группы, из-за этих консультаций нужно дополнительное время",- объяснил Герасимов.

По его словам, сегодня рабочая группа состоится не в 12.00, как объявлялось, а вечером, в 18.00. По состоянию на 10:50 представители политических сил работают в подгруппах по подготовке первого заседания Верховной Рады нового созыва.

Ранее "Страна" писала о том, что первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится в четверг, 29 августа. На него пригласят более 60 гостей.

Также мы сообщали, что Разумков заявил, что коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Рады.