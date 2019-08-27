Вечером в понедельник, 26 августа, в центре Черновцов обрушилась стена жилого дома. В момент падения в доме находилась хозяйка с детьми. Об инциденте сообщил в своем Facebook секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.

В доме обрушилась кирпичная стена и выпали прямо на улицу два окна. "Все успели вовремя выйти, никто не пострадал. Ночевать люди будут у родственников", - сообщил Василий Продан.

Сейчас куча кирпича из стены лежит на проезжей части улицы, где как раз проходит капитальный ремонт дороги. По сообщению секретаря горсовета, предварительной причиной падения стены стали работы по гидроизоляции дома, которые проводились его владельцами.

"Фундамент ленточный, из бутового камня. Видимо, поэтому стена и обвалилась", - отметил чиновник.

Фото: facebook.com/Василь Продан

Как сообщала "Страна", в Днепропетровской области обвалилась крыша здания школы, которую капитально ремонтировали 4 года назад. В момент обрушения внутри школы работала уборщица. Женщина не пострадала, однако теперь родители боятся отправлять детей учиться 1 сентября.

Отметим, что рухнувший под Черновцами во двор дельтаплан оказался только после ремонта.