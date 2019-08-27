Вчера, 26 августа, в Днепровском районе Киева местный житель учинил погром парадного и угрожал взорвать приехавших по вызову полицейских. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на проспекте Навои около 20:00. Обошлось без пострадавших. Для разбирательства на место приехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

По словам правоохранителей, конфликт разгорелся после того, как мужчине, который проживает в этом доме на четвертом этаже, сделали замечание из-за выброшенного окурка.

Во время скандала мужчина бросил в женщину банку с краской и ведро. После этого он взял кувалду и начал громить все вокруг. Больше всего пострадал домофон и вход в парадное. Также на лестнице были разбиты стекла.

Фото: kiev.informator.ua

Когда прибыли правоохранители, то мужчина стоял на балконе четвертого этажа и угрожал бросить кувалду в толпу людей. Также он добавил, что если к его квартире подойдут полицейские, то он взорвет гранату. Правоохранителям удалось задержать буйного жильца. Специалисты обследовали квартиру мужчины, но опасных предметов не нашли.

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