В Киеве дебошир разгромил парадное кувалдой и грозил взорвать полицейских. Фото и видео
Вчера, 26 августа, в Днепровском районе Киева местный житель учинил погром парадного и угрожал взорвать приехавших по вызову полицейских. Об этом сообщает "Информатор".
Инцидент произошел на проспекте Навои около 20:00. Обошлось без пострадавших. Для разбирательства на место приехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
По словам правоохранителей, конфликт разгорелся после того, как мужчине, который проживает в этом доме на четвертом этаже, сделали замечание из-за выброшенного окурка.
Во время скандала мужчина бросил в женщину банку с краской и ведро. После этого он взял кувалду и начал громить все вокруг. Больше всего пострадал домофон и вход в парадное. Также на лестнице были разбиты стекла.
Фото: kiev.informator.ua
Когда прибыли правоохранители, то мужчина стоял на балконе четвертого этажа и угрожал бросить кувалду в толпу людей. Также он добавил, что если к его квартире подойдут полицейские, то он взорвет гранату. Правоохранителям удалось задержать буйного жильца. Специалисты обследовали квартиру мужчины, но опасных предметов не нашли.
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