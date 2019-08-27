Эпатажная исполнительница Maruv (Анна Корсун) представила свой новый номер в эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами".

Видео выступления опубликовано в ее Instagram-блоге. Исполнительница появилась в черном, кожаном боди и белом белье, натянутом на брюки. Весь ее номер традиционно состоял из ярких эпизодов на БДСМ-тематику. Партнер Maruv не отставал от нее в эпатажности и станцевал в латексных штанах.

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