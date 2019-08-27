Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским (ранее - Свинарчук) 1,3 млн гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"НАБУ зарегистрировало уголовное производство", - сказал источник.

Уточняется, что дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Согласно фабуле дела, Гладковский не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в "Киевоблэнерго". Также в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.

Как сообщалось, 49-летний Олег Гладковский (ранее - Свинарчук) отдыхал в Испании в компании блондинки.

Также мы сообщали, как его жена может отомстить за блондинку и пустить по миру и его самого, и Петра Порошенко.