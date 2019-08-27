В США умерла американский дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, которая создала знаменитое платье-футляр для бывшей первой леди США Мишель Обамы, в котором она появилась на инаугурации своего мужа Барака Обамы в 2009 году. Об этом сообщает Associated Press.

Изабель Толедо скончалась в возрасте 59 лет от рака молочной железы.

Известно, что она представила свою первую коллекцию в 1985 году. Она получила особую известность после того, как создала платье для Мишель Обамы. Кроме того, Толедо работала с такими знаменитостями, как Деми Мур, Деби Мейзар и Дебра Мессинг.

Мишель Обама в платье-футляр на инаугурации мужа, фото: twitter.com

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