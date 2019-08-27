Президент США Дональд Трамп заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что не понимает, почему США должны защищать ФРГ от России в то время, когда Берлин отдает миллиарды долларов Москве, продолжая строить "Северный поток-2".

Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки" во французском Биаррице, сообщает Укринформ.

"Они (россияне - Ред.) строят большой газопровод в Европе, который идет прямо в Германию. Я говорил Ангеле (Меркель - Ред.)... "Вы платите России миллиарды долларов, а потом мы должны защищать вас от России?" - рассказал он.

Дональд Трамп добавил, что не знает, "как это работает".

Ранее "Страна" писала о том, что после саммита G7 советник Трампа заявил, что срочно летит на встречу с Зеленским.

Также мы сообщали, что Макрон подтвердил, что Трамп может пригласить Россию на встречу G7 в США.