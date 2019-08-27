Президент Украины Владимир Зеленский определил, как приоритетную, задачу по созданию Службы финансовых расследований (СФР). Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает пресс-служба ведомства.

По словам Данилюка, СФР должна стать аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере. В частности, организация будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и предварительным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных сферах, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений. Ожидается, что такая деятельность будет способствовать в том числе росту инвестиционной привлекательности Украины.

Вместе с тем, СФР планируют предоставить право вести оперативно-розыскную деятельность.

По предварительным данным, количество работников СФР не должно превышать 3 000 человек. Численность новой структуры будет определяться по решению Кабинета министров Украины. Для обеспечения прозрачности отбора сотрудников новой Службы будет создана специальная комиссия. Ее членами смогут стать представители общественности, научного сообщества и иностранных партнеров.

Напомним, в марте 2017 года Кабмин поддержал проект закона о создании в Украине Службы финансовых расследований, ноо документ так и не приняла Верховная Рада.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" анонсировали запуск Службы финансовых расследований.