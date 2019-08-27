27 августа Google посвятил дудл дня легендарной певице из Кабо-Верде Сезарии Эворе, которую ставят в один ряд с Эдит Пиаф и Клавдией Шульженко.

Сегодня у нее день рождения (Сезария Эвора умерла в 2011 году - Ред.). Исполнительницу таких традиционных жанров как фаду, монра, а также африканских песен, называли босоногой дивой за то, что она неизменно выходила на сцену босиком - как напоминание о бедности, в которой живут многие жители Кабо-Верде. В жизни Сезария также часто ходила без обуви, надевая сандалии только когда приезжала в страны с умеренным климатом.

Для дудла Google выбрал картинку поющей Сезарии Эворы на фоне ее родного Кабо-Верде - небольшого государства на архипелаге, расположенного в 600 километрах от северо-западного берега Африки. До 1975 года Кабо-Верде было колонией Португалии.

В детстве певице пришлось пожить в приюте, куда отдала ее мать после смерти отца, чтобы свести концы с концами. В юности будущая легенда подрабатывала в музыкальных барах.

Известность и признание пришли к ней поздно. Первый сольный альбом она выпустила в 43 года. А в 47 лет в одном из клубов Лиссабона ее услышал Жозе да Силва, который был так поражен ее голосом, что посвятил три года, чтобы сделать ее знаменитой. И вскоре, после тура по Европе, она действительно получила широкое признание.

В своем родном Кабо-Верде певица финансировала всю систему начального школьного образования и большую часть среднего образования в Кабо-Верде. Почти половина здравоохранения страны, а это несколько больниц, содержалось на ее средства. Всего за свою музыкальную карьеру певица заработала около 50 миллионов долларов.

Певица умерла в возрасте 70 лет от сердечно-легочной недостаточности.

В честь Сезарии Эворы в аэропорту Кабо-Верде установили памятник. Ей посвящают песни, например, бельгийский исполнитель Stromae выпустил композицию "Ave Cesaria ".