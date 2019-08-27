Администрация социальной сети Facebook заблокировала паблик Mova, у которого наасчитывается около 520 тысяч подписчиков. Об этом на своей странице сообщил активист Алексей Кляшторный.

"Паблик "Mova" заблокирован! 520 000 подписчиков - одну из крупнейших проукраинских патриотических страниц во всем украинском сегменте Facebook заблокировали!", - говорится в сообщении. Активист просит всех неравнодушных обжаловать такие действия в службе поддержки Facebook.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киева покажут Facebook-аккаунты Петлюры, Мазепы и Бандеры.

Также мы сообщали, что украинские пользователи Facebook жалуются на мошенников, которые воруют аккаунты.