Правоохранители задержали матроса, который 25 августа убил сослуживца - морского пехотинца. Об этом сообщает пресс-служба воееной прокуратуры. Задержанному уже сообщили о подозрении.

По данным ведомства, во время несения службы в суточном наряде матрос выстрелил в сослуживца из АК-74, в результате чего последний получил сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты погиб.

"На данный момент правоохранители осмотрели место происшествия, допросили подозреваемого матроса и провели с ним следственный эксперимент. Так же продолжаются допросы сослуживцев задержанного и погибшего. В суд направили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовили ходатайства о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз", - уточнили в прокуратуре.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщалось, убийство произошло в селе Дачное Беляевского района Одесской области, в расположении 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом невнимательному солдату, убившему своего сослуживца, дали два года тюрьмы.