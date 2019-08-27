Столицу Индонезии планируют перенести в провинцию Восточный Калимантан на острове Борнео. Новый город будет расположен на территории сразу двух неразвитых регионов - Кутай Кертанегара и Пенаджам Пасер Утара. В то же время, новой столице еще не придумали название. Об этом рассказал президент Индонезии Джоко Видодо, как сообщает ВВС.

"Расположение очень стратегическое - оно находится в центре Индонезии и недалеко от массы районов. Груз, который Джакарта держит сейчас, слишком большой как для центра управления, бизнеса, финансов, торговли и услуг", - отметил президент Видодо.

Фото: bbc.com

Проект обойдется в 32,79 млрд долларов. Нынешняя столица страны - Джакарта, в которой проживает более 10 миллионов человек, расположена на заболоченных землях. Некоторые районы города тонут на 25 см в год, и почти половина из них сейчас располагается ниже уровня моря.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо предложил парламенту перенести столицу страны из Джакарты на соседний остров Калимантан. Тема переезда столицы ведется в стране уже более 50 лет. Еще в 1957 году президент Сукарно предложил перенести правительство в Палангкарайю. А в 2017 году перенос стали активно обсуждать в правительстве и парламенте Индонезии.

Ранее "Страна" писала о том, что в Индонезии из-за землетрясения погибли пять человек и четверо ранены.