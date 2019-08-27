Несмотря на то, что джунгли Амазонии пылают на гигантской территории, президент Бразилии Жаир Болсонару отказался принять помощь G7 для борьбы с пожарами.

По словам Болсонару, это предложение свидетельствует, что к Бразилии относятся как к "колонии или ничейной земле", он также назвал это попыткой поставить под сомнение суверенитет страны, как передает Радио Свобода.

Пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют "легкими планеты", на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания продолжает расти.

Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в том, что именно его действия якобы привели к сокращению джунглей в Амазонии.

В июле в NASA опубликовали отчет, согласно которому, за год темпы уничтожения лесов Амазонки увеличились на 88%. Однако президент Бразилии публично поставил под вопрос выводы этого отчета.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за строительства электростанций на Амазонскую низменность надвигается экологическая катастрофа.