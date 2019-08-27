Амазония в огне. Президент Бразилии отказался принять помощь G7, чтобы страну не считали колонией
Несмотря на то, что джунгли Амазонии пылают на гигантской территории, президент Бразилии Жаир Болсонару отказался принять помощь G7 для борьбы с пожарами.
По словам Болсонару, это предложение свидетельствует, что к Бразилии относятся как к "колонии или ничейной земле", он также назвал это попыткой поставить под сомнение суверенитет страны, как передает Радио Свобода.
Пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют "легкими планеты", на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания продолжает расти.
Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в том, что именно его действия якобы привели к сокращению джунглей в Амазонии.
В июле в NASA опубликовали отчет, согласно которому, за год темпы уничтожения лесов Амазонки увеличились на 88%. Однако президент Бразилии публично поставил под вопрос выводы этого отчета.
Ранее "Страна" сообщала, что из-за строительства электростанций на Амазонскую низменность надвигается экологическая катастрофа.