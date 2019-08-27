В Киеве на Северном мосту в результате ДТП автомобиль Suzuki перевернулся через отбойник на пешеходную зону. Машина оказалась серьезно разбита, но к счастью, она не рухнула с моста. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в соцсети.

Авария произошла 26 августа около 22:00. Причины ЧП устанавливаются, о жертвах сообщений не было. На место происшествия выезжала патрульная полиция, медики и спасатели ГСЧС.

Как написал в комментариях пользователь, представившийся очевидцем аварии, машина летела по мосту на огромной скорости, а потом вдруг начала переворачиваться, совершив не менее десятка кульбитов. Очевидец удивляется, как после этого водитель остался жив.

"На моих глазах. С Петровки в сторону Скаймола. Скорость сумасшедшая- видимо подрезали и начал переворачиваться по дороге. Невозможно было посчитать сколько раз, но больше 10 точно. Потом выкинуло в пешеходную зону и почти в Днепр. Водители в течении минуты вытащили лихача", - написал свидетель.

Фото: facebook.com

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