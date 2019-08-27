Вчера, 26 августа, в Киеве неизвестный налетчик, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин. Он разбил две витрины, забрал драгоценности и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ НП.

Инцидент произошел на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. Как уточняют в полиции, в ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил продавщиц, что это разбойное нападение, и потребовал не сопротивляться. Любопытно, что охранник заведения во время ограбления отсутствовал. К счастью, в результате нападения никто не пострадал.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"На месте происшествия работали следственно-оперативные группы столичного главка и Деснянского управления полиции, эксперты-криминалисты. Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и сейчас обрабатывают видео с камер наблюдения. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание злоумышленника", - уточнили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства в. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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