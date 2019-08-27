Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на финальном турнире сезона серии Grand Slam - Открытом чемпионате США по теннису (US Open).

В первом круге соревнований посеянная под пятым номером Свитолина за 76 минут обыграла американку Уитни Осигве - 6:1, 7:5, как передает Укринформ.

За выход в следующий раунд турнира Свитолина встретится с экс-первой "ракеткой" мира пятикратной чемпионкой Уимблдона и двукратной победительницей US Open американкой Винус Уильямс, которая в свою очередь взяла верх над китаянкой Сайсай Чжен - 6:1 6:0.

Видео: US Open Tennis Championships

Ранее "Страна" сообщала, что первая ракетка Украины Свитолина показала фото с легендарным боксером Майком Тайсоном в Нью-Йорке.

Также мы рассказывали, что Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.