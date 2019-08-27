Джон Болтон, советник президента США по вопросам национальной безопасности заявил, что в ближайшем будущем планирует приехать в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Джон Болтон написал в своем официальном Twitter.

"Во время саммита G7 в Биаррице президент (Дональд Трамп - Ред.) провел ряд продуктивных встреч. С нетерпением жду встречи с нашими партнерами в Киеве. Мы поддерживаем усилия и видение президента Зеленского относительно реформ для создания сильной и более богатой Украины", - написал Джон Болтон.

Фото: twitter.com/AmbJohnBolton

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что после саммита G7 Трамп обвинил Обаму в потакании России при аннексии Крыма.

Также мы рассказывали, что Зеленский и Трамп могут встретиться в Варшаве в конце августа - начале сентября.