Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во французском Биаррице снова обвинил своего предшественника в потворстве Кремлю, когда тот аннексировал украинский Крым.

По мнению нынешнего главы Белого дома, Барак Обама допустил ошибку, а аннексию полуострова можно было остановить. Об этом передает Укринформ.

"Еще одна (проблема - Ред.) была в Украине, и это касалось определенной части страны - эта часть, которую вы очень хорошо знаете (Крым - Ред.) была отобрана при президенте Обаме. Не у президента Трампа. Это можно было остановить при правильных действиях. Президент Обама не смог это остановить, и это было очень плохо ", - отметил лидер США.

По мнению Трампа, Обама был недоволен таким развитием событий, и именно поэтому удалил Путина из G8.

Журналистка, которая задала вопрос президенту США, сказала ему, что Россию удалили из G8 именно после аннексии Крыма, а не потому, что "Путин перехитрил Обаму".

"Я знаю, что вы очень любите президента Обаму, но Крым аннексировали при его президентстве. Если бы это произошло при мне, я бы сказал: "Простите, друзья, я допустил ошибку!". Президент Обама помогал Украине, и Крым был аннексирован при его президентстве", - повторил Трамп.

Он также напомнил, что Крым - это "очень большая и очень важная" территория. Там, по его словам, Россия разместила свои мощные подводные лодки. "Но не настолько мощные и большие, как наши", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп предложил провести саммит G7 в 2020 году в его гольф-клубе.