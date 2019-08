В компании MTV назвали победителя в номинации "Лучшая песня - 2019". Зрители и слушатели всей планеты больше всего голосов отдали за песню "Оld Town Road", которую исполнили рэпер LilNasX и кантри-музыкант Билли Рэй Сайрус.

В Youtube этот видеоклип набрал 290 856 379 просмотров по состоянию на 06.47, 27 августа.

Можете сами посмотреть, за что проголосовало такое количество народа. Кстати, лайки клипу поставили 8 300 000 человек, а 227 000 клип не понравился.

Видео: Lil Nas X

А в номинации MTV "Лучший клип" победу одержала американская поп-певица Тейлор Свифт с песней "You Need to Calm Down". Красотка выступила сорежиссером видеоработы.

