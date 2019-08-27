Буквально несколько минут назад на орбите прошла уникальная операция. Пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" (Skybot F-850) на борту успешно пристыковался в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС).



Об этом передает ТАСС из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где велась прямая трансляция стыковки.

"Есть касание, есть захват", - сказал комментатор ЦУПа. Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 6:08 по Киеву. Изначально касание ожидалось в 6:12.

Напомним, что первая стыковка 24 августа не состоялась, так как "Союз МС-14" не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ-2).