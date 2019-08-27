Известный актер Кит Харингтон, который сыграл Джона Сноу в сериале "Игра престолов", присоединиться к киновселенной Marvel, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, его новой работой станет предстоящая экранизация комиксов "Вечные", в которой также задействована Анджелина Джоли.

Генеральный директор Marvel Кевин Файги рассказал, что Харингтон сыграет супергероя Дэйна Витмена, известного под именем Черный Рыцарь. В комиксах Витмен является соратником Доктора Стрэнджа и Мстителей. Он специализируется в точных науках, а также является блестящим стратегом, умелым бойцом, фехтовальщиком и наездником.

Мистический кулон превращает его в Черного рыцаря в сверхпрочных доспехах, чей щит поглощает энергию вражеских атак и выпускает ее в виде взрывов Меча Света.

Кроме Харингтона в фильме "Вечные" также сыграет его коллега по "Игре престолов", актер Ричард Мэдден (Робб Старк). Ему досталась роль Икариса - представителя расы сверхлюдей, способного левитировать, телепортироваться и манипулировать космической энергией.

Также в проекте принимают участие Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани и Джемма Чанг. "Вечные" выйдут в прокат 6 ноября 2020 года.

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