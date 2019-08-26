США и Украина ведут работу над согласованием даты визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, об этом сообщил Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президентов ожидают на торжествах в Варшаве, поэтому, возможно, они смогут встретиться именно там. И побеседовать. Но мы все еще работаем над датами визита в Белый дом", - сказал Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

Как сообщалось, в МИД пообещали интересную встречу Зеленского и Трампа в Польше. На встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Варшаве в конце августа-начале сентября (главы государств приглашены в Польшу на памятную церемонию по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны - Ред.) планируется подписание ряда совместных документов.

Ранее сообщалось, что посол США рассказал, где в ближайшие недели пересекутся Зеленский и Трамп.