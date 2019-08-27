Бразильский капитан донецкого Шахтёра может покинуть украинский клуб уже на этой неделе.

По данным агента полузащитника "Шахтера" Диего Дорнеллеса, футбольный клуб "Рома", выступающий в итальянской Серии А, действительно заинтересован в покупке Тайсона.

По словам агента, соглашение с Тайсоном может быть заключено уже на этой неделе, передает Laroma24.it.

"Интерес к Тайсону есть, и это факт. Большую роль играет то, что Фонсека - тренер "Ромы". Контакты были, но остаются детали, которые нужно согласовать. Эта неделя определяющая. На самом деле существует вероятность того, что соглашение оформят", - рассказал Дорнеллес.

Отмечается, что "Рома" вернулась к переговорам по Тайсону из-за травмы полузащитника Диего Перотти. Аргентинец пропустит от 1,5 до 2 месяцев.

При этом трансферное окно в Серии А закрывается 2 сентября. Ранее сообщалось, что "Шахтер" готов продать Тайсона за 30 млн евро, но эта сумма слишком высока для "Ромы".

Напомним, что Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из "Металлиста" за 16 млн евро. Действующий контракт бразильца с "горняками" действует до 2021 года. В нынешнем сезоне 31-летний вингер сыграл 5 матчей за "Шахтер", отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

Вчера "Рома" в первом официальном матче под руководством Паулу Фонсеки сыграла вничью с "Дженоа" (3:3). Следующий матч римляне проведут 1 сентября против "Лацио".

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Украины завершил футбольную карьеру в День Шахтёра.

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