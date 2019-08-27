Новый клуб Паулу Фонсеки может купить капитана "Шахтёра" уже на этой неделе
Бразильский капитан донецкого Шахтёра может покинуть украинский клуб уже на этой неделе.
По данным агента полузащитника "Шахтера" Диего Дорнеллеса, футбольный клуб "Рома", выступающий в итальянской Серии А, действительно заинтересован в покупке Тайсона.
По словам агента, соглашение с Тайсоном может быть заключено уже на этой неделе, передает Laroma24.it.
"Интерес к Тайсону есть, и это факт. Большую роль играет то, что Фонсека - тренер "Ромы". Контакты были, но остаются детали, которые нужно согласовать. Эта неделя определяющая. На самом деле существует вероятность того, что соглашение оформят", - рассказал Дорнеллес.
Отмечается, что "Рома" вернулась к переговорам по Тайсону из-за травмы полузащитника Диего Перотти. Аргентинец пропустит от 1,5 до 2 месяцев.
При этом трансферное окно в Серии А закрывается 2 сентября. Ранее сообщалось, что "Шахтер" готов продать Тайсона за 30 млн евро, но эта сумма слишком высока для "Ромы".
Напомним, что Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из "Металлиста" за 16 млн евро. Действующий контракт бразильца с "горняками" действует до 2021 года. В нынешнем сезоне 31-летний вингер сыграл 5 матчей за "Шахтер", отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.
Вчера "Рома" в первом официальном матче под руководством Паулу Фонсеки сыграла вничью с "Дженоа" (3:3). Следующий матч римляне проведут 1 сентября против "Лацио".
Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Украины завершил футбольную карьеру в День Шахтёра.
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