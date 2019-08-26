Французский президент возмутился грубым замечанием бразильского коллеги относительно его супруги.

Бразилец опубликовал в Facebook фото 66-летней Бриджит Макрон и своей жены, 37-летней Мишель Болсонаро, сопроводив эти снимки комментарием на португальском: "Теперь понимаете, почему Макрон преследует Болсонаро? Не унижайте его, мужики – ха-ха".

Об этом пишет в понедельник, 26 августа, сайт новостной службы ВВС.

Фото: bbc.com

Сообщается, что Эммануэль Макрон назвал эту выходку "прискорбной" и чрезвычайно грубой".

"Он оскорбил мою жену. Я очень уважаю бразильский народ и надеюсь, что в скором будущем он обретет действующего президента" – заявил Макрон в ходе пресс-конференции в Биаррице, где проходит в эти дни саммит "Большой семерки".

Фото: bbc.com

Это пикировка разгорелась на фоне разногласий между Макроном и Болсонаро относительно чрезвычайно разрушительных лесных пожаров, охвативших семь бразильских штатов.

Президент Франции назвал бедствие "международным кризисом" и возложил на Болсонаро вину за неспособность защитить бразильские леса и нежелание заниматься проблемами экологии.

Тот, со своей стороны, обозвал Макрона "обладателем колониального сознания".

По информации издания, президент Бразилии неоднократно оказывался в центре скандала в связи с оскорбительными замечаниями о женщинах, темнокожих и других меньшинствах. Так в 2014 году он заявил в ходе парламентских дебатов, что не стал бы насиловать депутата от левой партии Марию ду Росарио, поскольку она этого недостойна.

Тремя годами позже он оскорбил собственную дочь, заявив: "У меня пятеро детей. Я сделал четверых мальчишек, а на пятый раз дал маху".

Ранее сообщалось, что лидеры G7 получили от Макрона в подарок часы из собранного в океане пластика.

Также мы писали, что Макрон заявил, что в G7 придумали план спасения джунглей Амазонии от пожаров.