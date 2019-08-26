"Он оскорбил мою жену". Макрон возмущен публикацией президента Бразилии в Facebook. Фото
Французский президент возмутился грубым замечанием бразильского коллеги относительно его супруги.
Бразилец опубликовал в Facebook фото 66-летней Бриджит Макрон и своей жены, 37-летней Мишель Болсонаро, сопроводив эти снимки комментарием на португальском: "Теперь понимаете, почему Макрон преследует Болсонаро? Не унижайте его, мужики – ха-ха".
Об этом пишет в понедельник, 26 августа, сайт новостной службы ВВС.
Фото: bbc.com
Сообщается, что Эммануэль Макрон назвал эту выходку "прискорбной" и чрезвычайно грубой".
"Он оскорбил мою жену. Я очень уважаю бразильский народ и надеюсь, что в скором будущем он обретет действующего президента" – заявил Макрон в ходе пресс-конференции в Биаррице, где проходит в эти дни саммит "Большой семерки".
Фото: bbc.com
Это пикировка разгорелась на фоне разногласий между Макроном и Болсонаро относительно чрезвычайно разрушительных лесных пожаров, охвативших семь бразильских штатов.
Президент Франции назвал бедствие "международным кризисом" и возложил на Болсонаро вину за неспособность защитить бразильские леса и нежелание заниматься проблемами экологии.
Тот, со своей стороны, обозвал Макрона "обладателем колониального сознания".
По информации издания, президент Бразилии неоднократно оказывался в центре скандала в связи с оскорбительными замечаниями о женщинах, темнокожих и других меньшинствах. Так в 2014 году он заявил в ходе парламентских дебатов, что не стал бы насиловать депутата от левой партии Марию ду Росарио, поскольку она этого недостойна.
Тремя годами позже он оскорбил собственную дочь, заявив: "У меня пятеро детей. Я сделал четверых мальчишек, а на пятый раз дал маху".
Ранее сообщалось, что лидеры G7 получили от Макрона в подарок часы из собранного в океане пластика.
Также мы писали, что Макрон заявил, что в G7 придумали план спасения джунглей Амазонии от пожаров.