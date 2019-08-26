Футбольный клуб "Днепр-1" со счетом 2:3 уступил ФК "Львов" на своем поле в поединке 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

В составе хозяев "Днепр-Арены" отличились Владимир Полевой (56-я минута) и Станислав Кулиш (67), в то время, как у гостей - Ренанн (34), Жозе Витор (51) и Шина (89, с пенальти), установивший окончательный счет в матче.

"Днепр-1" доигрывал матч в меньшинстве - на 88-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Папа Гуйе.

Результаты других поединков тура:

"Колос" (Ковалевка) - "Ворскла" (Полтава) - 0:3

голы: Игорь Пердута (4, 54 минуты), Юрий Коломоец (73)

ФК "Александрия" и "Десна" (Чернигов) - 0:3

голы: Денис Фаворов (50, с пенальти), Орест Кузык (69), Александр Филиппов (90+1)

"Динамо" (Киев) - "Олимпик" (Донецк) - 1:1

голы: Виктор Цыганков (62) - Сергей Политыло (52)

"Карпаты" (Львов) - "Заря" (Луганск) - 0:1

гол: Филипп Будковский (58)

"Шахтер" (Донецк) - ФК "Мариуполь) - 5:1

голы: Тете (8, 11), Жуниор Мораес (12), Тайсон (62, с пенальти), Маркос Антонио (83) - Владислав Вакула (78).

Поединок 4-го тура "Мариуполь" - "Динамо" перенесен на 25 сентября из-за участия клубов в еврокубках.

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