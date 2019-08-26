В Париже и Берлине надеются достигнуть конкретных результатов по итогам запланированного на сентябрь саммита Нормандской четверки. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительство G7, передает Интерфакс.

"Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели с тем, чтобы добиться конкретных результатов", - говорится в заявлении, опубликованном Елисейским дворцом.

Ранее в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча в нормандском формате пройдет в сентябре. При этом он не уточнил, где именно она состоится.

В "нормандский формат" по урегулированию конфликта на востоке Украины входят Германия, Россия, Украина и Франция.

Ранее сообщалось, что Меркель предупредила, что встреча нормандской четверки пройдет очень скоро.

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