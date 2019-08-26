Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко дал первое интервью, после того как прибыл в Лондон, где состоится бой против Люка Кэмпбелла. По его словам, он готов к поединку на 100%, передает Sky Sports News.

"Мне понравился тренировочный лагерь. Я готов на 100% и усердно тренировался. Мне это нравится. Я люблю бокс и я люблю тяжелую подготовку. На этот раз подготовка далась не очень сложно. Не знаю почему, но это было легче, чем перед моим последним боем с Кроллой.

Я не могу дождаться боя и я очень взволнован. Я хочу почувствовать момент и получить эмоции от поклонников. "Золото" олимпийских игр в Лондоне? Это была моя вторая Олимпиада, моя вторая золотая медаль. У меня было время увидеть Лондон, и мне очень понравилось. У меня остались хорошие воспоминания от увиденного. В Лондоне особые люди, они уважают боксеров и бокс. Они понимают боксерские стили", - рассказал Ломаченко.

Видео: YouTube/Sky Sports Boxing

Напомним, Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа на лондонской арене О2. Это будет бой за пояса Ломаченко по версиям WBA, WBO, а также за вакантный пояс WBC в легком весе.

Как сообщалось, в прошлом бою Ломаченко дрался с британцем Энтони Кролла, которого нокаутировал в четвертом раунде и защитил чемпионские титулы WBO и WBA.

Ранее сообщалось, что британец рассказал о своем единственном шансе на победу в бою за три пояса.

Также мы писали, что Люк Кэмпбелл едва уложился в вес перед боем с Александром Ломаченко.