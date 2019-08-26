Блогерша из России Олеся Сацункевич разбилась в ДТП, которое произошло на Бали. Об этом сообщили в Инстаграме девушки.

Сообщается, что блогерша попала в аварию, когда ехала на мотоцикле. В результате ДТП у девушки произошел отек мозга и кровоизлияние, из-за чего она впала в кому.

Блогерша была перевезена в Москву, но врачи все равно не смогли ее спасти. Отметим, что Сацункевич вела блог о путешествиях и вегетарианстве.



Скриншот: Instagram/ole_up

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