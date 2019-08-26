Немецкий канцлер Ангела Меркель пообещала, что встреча в нормандском формате пройдет на высшем уровне в самое ближайшее время.

Об этом она заявила в выступлении по итогам саммита G7 в Биарриц, видео которого обнародовал в Тwitter ее пресс-секретарь.

"Здесь мы получили поддержку по продлению процесса относительно Украины и имплементации Минских соглашений. Это, безусловно, приведет к подготовительной работе к предстоящей встрече в нормандском формате на уровне руководителей, то есть президента Путина, президента Зеленского, президента Макрона и меня. Это должно произойти очень скоро", - заявила Меркель.

Перед этим она отметила, что Франция и Германия хотят организовать саммит "четверки" после встречи на уровне советников и, если необходимо, министров иностранных дел и также заверила, что это произойдет в ближайшее время, в Париже. Задача - "достичь определенного прогресса". Меркель кажется, что с президентом Зеленским это возможно.

"С доброй волей с обеих сторон мы имели бы возможность двигаться вперед", - сказала канцлер ФРГ.

Кроме того, Меркель подтвердила, что лидеры G7 говорили на тему Украины и России, отметив, что звучали  как общие, так и различные мнения. Меркель заверила, что Германии необходим прогресс в осуществлении Минского процесса, чтобы можно было снова говорить о включении России в формат G7. Такое мнение, подчеркнула канцлер, разделяют и другие участники G7.

Ранее сообщалось, что США готовы поддержать не только встречи нормандского формата по Украине.

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