Немецкий канцлер Ангела Меркель пообещала, что встреча в нормандском формате пройдет на высшем уровне в самое ближайшее время.

Об этом она заявила в выступлении по итогам саммита G7 в Биарриц, видео которого обнародовал в Тwitter ее пресс-секретарь.

"Здесь мы получили поддержку по продлению процесса относительно Украины и имплементации Минских соглашений. Это, безусловно, приведет к подготовительной работе к предстоящей встрече в нормандском формате на уровне руководителей, то есть президента Путина, президента Зеленского, президента Макрона и меня. Это должно произойти очень скоро", - заявила Меркель.

Kanzlerin #Merkel zum Abschluss des #G7-Gipfels: Es war eine sehr gute Atmosphäre, in der wir viele wichtige Gespräche geführt haben, u.a. zum weltweiten Klimaschutz und der Lage in Libyen, Syrien und der Ukraine. Europa ist sehr einheitlich aufgetreten. @G7fr pic.twitter.com/0YPws3QDgV — Steffen Seibert (@RegSprecher) 26 серпня 2019 р.

Перед этим она отметила, что Франция и Германия хотят организовать саммит "четверки" после встречи на уровне советников и, если необходимо, министров иностранных дел и также заверила, что это произойдет в ближайшее время, в Париже. Задача - "достичь определенного прогресса". Меркель кажется, что с президентом Зеленским это возможно.

"С доброй волей с обеих сторон мы имели бы возможность двигаться вперед", - сказала канцлер ФРГ.

Кроме того, Меркель подтвердила, что лидеры G7 говорили на тему Украины и России, отметив, что звучали как общие, так и различные мнения. Меркель заверила, что Германии необходим прогресс в осуществлении Минского процесса, чтобы можно было снова говорить о включении России в формат G7. Такое мнение, подчеркнула канцлер, разделяют и другие участники G7.

Ранее сообщалось, что США готовы поддержать не только встречи нормандского формата по Украине.