Лидеры стран G7 не смогли достигнуть консенсуса по теме возвращения РФ в G8. Об этом заявил в понедельник президента Франции Эммануэль Макрон, передает Интерфакс.

"Решения о расширении числа участников принимаются консенсусом", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице, добавив, что такого консенсуса сейчас нет.

В то же время Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе - лидеров не входящих в G7 стран.

"Страна-устроитель может приглашать людей, но - в качестве гостей", - сказал президент Франции.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет как раз на американской территории. При этом Трамп предположил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, не захочет принимать такое приглашение.

Кроме того, Трамп отметил, что пребывание России в G8 было бы полезным как для этой страны, так и для всего мира.

Ранее сообщалось, что Трамп поссорился с лидерами G7 из-за Ирана и Путина.