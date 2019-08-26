Во вторник, 27 августа, во всех областях Украины ожидается жара без осадков, лишь в Закарпатской и Ивано-Франковской областях возможны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

27 августа в Украине будет так же жарко, как и в понедельник. Воздух как следует прогреется даже в двух западных регионах, где весьма вероятны осадки. Во всех областях столбики термометров поднимутся выше +26 градусов Цельсия. Днем прохладнее всего будет в Сумах (до +27). А жарче всего - в Ужгороде, Николаеве и Одессе (до +32 градусов).

Фото: meteo.gov.ua

Ночью жара спадет. На всей территории страны будет в среднем около +14. Лишь на юге ночная температура составит +15...+19 градусов.

В Киеве во вторник осадков не предвидится. Дневная температура достигнет +26...+28 градусов. Ночью она упадет до +15.

Ранее "Страна" сообщала, что погоду в Украине сейчас определяет антициклон Corina.

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