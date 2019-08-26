Соединенные Штаты готовы к новому формату встреч по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

"Если будут какие-то другие встречи - мы с удовольствием примем участие в них, и поддержим эти попытки", - сказал он, комментируя возможное расширение нормандского формата за счет США и Великобритании.

Говоря о вопросе возвращения России в G8, Волкер рассказал, что он не будет рассматриваться, пока не будет прогресса в урегулировании ситуации в Украине.

"Это вопрос не будет рассматриваться немедленно, но - да, будет одним из насущных, если будет прогресс. В 2014 году Россию исключили из клуба G8 - именно из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества. Но я не ожидаю, что это произойдет в ближайшее время", - пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией встречи нормандской четверки.

Также мы писали, что Волкер заявил о готовности США включиться в Нормандский формат.