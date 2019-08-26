Сотрудники отделения полиции порта "Херсон" 26 августа совместно с коллегами из Черкасской области спасли молодую женщину, которую на надувном матрасе на километр унесло в море. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Инцидент произошел на побережье Азовского моря в Геническом районе. Во время патрулирования акватории вдоль села Геническая Горка полицейские увидели надувной матрас, который унесло волнами от берега.

Фото: hr.npu.gov.ua

Правоохранители подплыли к матрасу и услышали крики о помощи. Как выяснилось, на матрасе находилась молодая женщина, которая выбилась из сил и не могла уже грести к берегу.

По словам начальника отделения полиции в порту "Херсон" Максима Жаркова, с каждой минутой волны относили женщину все дальше в море.

Видео: YouTube/ Поліція Херсонщини

Полицейские подняли унесенную морем на борт служебного катера и вернули на берег. Она от всей души поблагодарила спасителей за помощь.

В начале августа мы рассказывали о случае в Одессе, который закончился трагически: подростка унесло в открытое море, и он утонул.

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