Глава США Дональд Трамп в понедельник, 26 августа, заявил, что у его предшественника Барака Обамы была возможность не допустить аннексии Крыма Россией, передает Интерфакс.

"Обаму перехитрили. Они (власти России - Ред.) присоединили Крым во время его пребывания у власти. Он мог остановить это, но он не смог это сделать", - сказал Трамп на пресс-конференции в Биаррице после саммита G7.

Как он отметил, Обама допустил присоединение Крыма, "очень плохая" вещь.

"Если бы это произошло во время моего президентского срока, я бы сказал: "Извините, ребята! Я сделал ошибку", - добавил Трамп.

Он указал, что Крымский полуостров имеет важное стратегическое значение, поскольку Россия может размещать там свои подлодки.

"Крым был аннексирован во время президентского срока Обамы. Это очень большая и важная территория. Это место, где у России размещены подлодки. Они не такие мощные и не такие большие, как наши, но у них есть подлодки", - добавил президент США.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал обязательно пригласить Путина на следующую встречу G7 в США.

Также мы писали, что Трамп предложил провести саммит G7 в 2020 году в его гольф-клубе.