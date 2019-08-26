В российском Тамбове на 106-м году жизни умер старейший в мире моряк-подводник, капитан первого ранга Юлий Ксюнин. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на администрацию региона.

Юлий Порфирьевич Ксюнин начинал военную службу во время Великой Отечественной войны на подлодках "Малютка" размером с железнодорожный вагон.

В шторм такие суда сильно болтало даже на большой глубине. Отопления на борту не было, поэтому экипаж не снимал ватников и спал на рабочих местах.

Фото: rg.ru

Списавшись на берег, Ксюнин обучал зенитчиц, готовил матросов-мотористов, много лет проработал в военной приемке новых кораблей. Со временем он возглавил клуб трудовой и боевой славы Тамбовской области.

В 97 лет ветеран под руководством внука освоил компьютер и написал книгу "Записки подводника".

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