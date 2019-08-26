Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в США, передает РИА Новости.

"Приглашу ли я его? Конечно, приглашу. Сможет ли, психологически, он приехать? Думаю, это сложное дело для него", - сказал американский президент на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биарицце.

По словам Трампа, его не волнует, какие последствия для него лично повлечет приглашение российского лидера на саммит.



"Я не забочусь о политической стороне, меня это не волнует <…> Хорошо ли это? Может быть, нет, а может быть, да", - отметил президент США.



В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры "семерки" не достигли консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.

Он отметил, что "для приглашения нового члена необходимо единогласное решение". Макрон добавил, что одним из препятствий к возвращению Москвы является "то, что кризис на Украине еще не разрешен".

При этом лидеры G7 согласны, что вести диалог с Россией необходимо, заключил Макрон.



Ранее Трамп на брифинге по итогам переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия вернется в "Большую восьмерку", если ее пригласят, но сама проситься туда не будет.

"Я бы не ожидал, что они будут просить. Он (Владимир Путин. - Ред.) - гордый человек, зачем ему просить? <…> Но если что-то произойдет и его пригласят, я уверен, он скажет да", - заявил глава государства.

Американский президент отметил, что вопрос возвращения России в G7 обсуждался на саммите "семерки" в Биарицце, но прогресса по этому вопросу пока нет. Саму дискуссию он охарактеризовал как "хорошую" и "ровную".



"Я был бы склонен сказать "да", кто-то тоже, а кто-то, вероятно, нет", - добавил Трамп.

По его словам, присоединение к "семерке" станет хорошим шагом "для России, это будет хорошо для всех".



Ранее The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент поссорился с лидерами стран - участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Как пишет газета, Трамп подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.

Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.

В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва никогда инициативно не поднимала вопрос о возвращении в G8. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение формат не является самоцелью.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.