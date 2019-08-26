И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам о знаменитом примере безответственного отношения к здоровью окружающих из американской истории и попросила граждан вакцинировать своих детей. Соответствующий пост чиновница опубликовала на Facebook.

К теме вакцинации в Украине Супрун подошла издалека. Она поведала историю Мэри Мелон, более известной как "тифозная Мэри". Эта женщина была бессимптомным носителем брюшного тифа. Она работала поваром во многих американских семьях и заразила десятки человек. Некоторые из них умерли.

Фото: Facebook/ ulanasuprun

Со временем врачам удалось установить, кто переносил заразу из дома в дом. Однако Мэри отказалась сдавать анализы, нарушил обещание не работать на кухне и продолжала заражать людей.

Супрун отметила, что история тифозной Мэри - на самом деле об ответственности. Сегодня она весьма актуальна для украинцев, потому что есть вспышка кори, но нет коллективного иммунитета против болезни. При этом некоторые люди отказываются от вакцинации и пренебрегают безопасностью других.

Чиновница заявила, что в преддверии начала учебного года родителям следует ответственно отнестись к вакцинации и не подвергать опасности других детей и их семьи. Она призвала вакцинироваться против кори, чтобы создать коллективный иммунитет - лучшую защиту от опасных болезней и эпидемий.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

Также Супрун добавила, что Украина на 100% обеспечена вакцинами, предусмотренными Календарем прививок. Причем все они качественные, так как закуплены у проверенных мировых производителей. А сделать их можно бесплатно.

Ранее Супрун объясняла, как нужно готовить картошку, чтобы сохранить витамины.

Также пока еще и.о. министра советовала украинцам смелее обращаться к психиатрам.