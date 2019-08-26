Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что переговоры в "нормандском" формате на уровне президентов и правительств состоятся в сентябре этого года. Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы запротоколировали - и это есть в тексте, который мы выпускаем, что мы собираем в сентябре встречу в "нормандском" формате на уровне глав государств и правительств", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции по итогам саммита G7.

Напомним, с 24 по 26 августа на юге Франции проходит саммит G7. В курортный Биарриц прибыли лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии. К саммиту также присоединятся лидеры стран-партнеров - Австралии, Чили, Индии, ЮАР, Буркина-Фасо, Египта, Руанды и Сенегала. Главная официальная повестка встречи лидеров G7 - борьба с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин. Тему выбрал французский президент Эммануэль Макрон, поскольку Франция выступила организатором саммита и председательствует на нем.

Ранее сообщалось, что Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией встречи нормандской четверки.

Также мы писали, что Волкер заявил о готовности США включиться в Нормандский формат.