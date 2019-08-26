Экс-игрок сборной Украины, экс-капитан российского "Зенита", обладатель Кубка УЕФА (в составе "Зенита") и Лиги Чемпионов ("Бавария Мюнхен"), а также действующий тренер сине-бело-голубых и Анатолий Тимощук будет выступать за футзальный клуб "АЖИО" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба команды в ее официальном Instagram.

Клуб участвует в Балтийской лиге по мини-футболу.

В новости о новом члене команды о 40-летнем Тимо, как его называют фанаты, отзываются крайне лестно

"Человек, который не нуждается в длительном представлении, ведь едва ли кто-нибудь из футбольной общественности не знает его", - сказано в посте.

Фото: Instagram/ mfc__agio

Играть за "АЖИО" украинец будет под привычным 44-м номером.

"Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из волков в частности, подняться на новый уровень", - говорится в новости.

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