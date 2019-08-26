Российский посол в Британии Александр Яковенко был уволен со своего поста. Соответствующий документ подписал глава РФ Владимир Путин.

Соответствующий указ размещен на портале правовой информации России.

Сообщается, что причиной ухода Яковенко является "обычная ротация председателей диппредставительств", говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Однако, как пишут российские издания, Яковенко был уволен из-за осложнения отношений между двумя государствами, в том числе на фоне применения химического оружия в британском Солсбери, после чего 23 российских дипломата были вынуждены покинуть страну.

Временным поверенным в делах РФ назначен советник-посланник Иван Володин.

Ранее сообщалось, что в британской полиции сообщили, что от "Новичка" при отравлении Скрипалей пострадал не один, а двое полицейских.

Также мы писали, что Госдеп объявил, когда заработает второй пакет санкций против России из-за отравления Скрипалей.