24 августа суд в Ровенской области на 60 дней заключил под стражу жительницу села Обаров за убийство и расчленение мужа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

23 августа 49-летняя женщина руками и веревкой задушила своего 47-летнего супруга, когда тот спал. Затем она отрезала его голову ножом и попыталась расчленить тело топором. Как впоследствии она пояснила полицейским, на убийство ее вынудили пойти постоянные издевательства мужа.

Женщину задержали сразу после преступления в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

24 августа суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

За убийство женщине грозит от семи до 15 лет тюрьмы. Понесет ли она наказание, станет известно после проведения судебно-психиатрической экспертизы, поскольку подозреваемая состоит на психиатрическом учете.

Ранее "Страна" писала о похожем преступлении. Под Николаевом женщина зарезала мужа, которого год назад пыталась убить топором.

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