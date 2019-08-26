Лидеры стран "Большой семерки" согласовали совместное заявление по итогам саммита во французском Биаррице, которое содержит пять пунктов. Об этом журналистам сообщил представитель японского МИД, сообщает агентство Киодо.

Сообщается, что в пять пунктов включены ситуация в Украине, в Гонконге, в Ливии, ядерная проблема Ирана и положение дел в торговле.

Напомним, с 24 по 26 августа на юге Франции проходит саммит G7. В курортный Биарриц прибыли лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии. К саммиту также присоединятся лидеры стран-партнеров - Австралии, Чили, Индии, ЮАР, Буркина-Фасо, Египта, Руанды и Сенегала. Главная официальная повестка встречи лидеров G7 - борьба с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин. Тему выбрал французский президент Эммануэль Макрон, поскольку Франция выступила организатором саммита и председательствует на нем.

Ранее сообщалось, Меркель подтвердила, что на саммите G7 обсудят кризис в Украине.

Также мы писали, что Трамп заявил, что заранее знал о приезде министра из Ирана на саммит G7, но встречаться с ним не захотел.