Правоохранители задержали матроса одной из военных частей морской пехоты ВМС ВСУ по подозрению в убийстве сослуживца (часть первая статьи 115 – умышленное убийство – Уголовного кодекса Украины).

"Установлено, что 25.08.2019 во время несения службы в суточном наряде матрос С. осуществил выстрел в сторону матроса К. из оружия АК-74, в результате чего последний получил сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты К. погиб", - сообщила Военная прокуратура Южного региона Украины на странице в соцсети Фейсбук.

В данный момент проводится осмотр места происшествия. Кроме того, подозреваемого опросили и с ним был проведен следственный эксперимент. Также правоохранители допрашивают сослуживцев.

Как сообщается, в суд отправлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Скриншот: Facebook/Військова прокуратура Південного регіону України

Ранее "Страна" писала, что 25 августа в селе Дачное Беляевского района Одесской области, в расположении 35-й отдельной бригады морской пехоты, произошло убийство. Как сообщалось, матрос, находясь на суточном дежурстве на КПП в воинской части, выстрелил из автомата Калашникова в сторону сослуживца. Тот получил сквозное ранение головы и скончался на месте.

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