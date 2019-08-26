26 августа сильный лесной пожар разбушевался на греческом острове Самос в Эгейском море, в результате сотни туристов были вынуждены покинуть свои отели и пляжи. Об этом сообщает ВВС.

Количество пожаров в других регионах Греции насчитывается десятками. На выходных с ними боролись около 700 пожарных. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, засухи и жары.

В воскресенье глава службы гражданской защиты Греции предупредил о высоком риске возникновения новых пожаров в нескольких районах, в том числе в южной части Пелопоннеса и на Крите.

Греческие СМИ передают, что пожар на Самосе в минувшие выходные вынудил власти эвакуировать около 1000 туристов и жителей восточной части острова.

Эвакуированные туристы. Фото: ladbible.com

Суда береговой охраны собирали купальщиков с пляжей Гликориза и Протей. Затем отдыхающих доставили на крытый спортивный стадион в соседнем городе Пифагорио.

Фото: ladbible.com

В понедельник огонь на Самосе в основном был взят под контроль.

Между тем на Пелопоннесе были арестованы два человека по подозрению в поджогах. Они, как сообщается, несут ответственность за четыре лесных пожара.

Ранее "Страна" писала о заявлении Эмманюэля Макрона, что в G7 придумали план спасения джунглей Амазонии от пожаров.

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